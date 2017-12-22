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Haftada en az bir kez balık tüketen çocuklar daha zeki

ANKARA (AA) - Haftada en az bir kez balık tüketen çocukların daha zeki olduğu bildirildi. Sonuçları "Scientific Reports" dergisinde yayımlanan, Pennsylvania Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırma, haftada en az bir...

Haftada en az bir kez balık tüketen çocuklar daha zeki

ANKARA (AA) - Haftada en az bir kez balık tüketen çocukların daha zeki olduğu bildirildi.

Sonuçları "Scientific Reports" dergisinde yayımlanan, Pennsylvania Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırma, haftada en az bir kez balık yiyen çocukların IQ seviyesinin, daha az tüketen ve neredeyse hiç yemeyenlerden ortalama 4 puan yüksek olduğunu ortaya koydu.

Çin'de yaşları 9 ila 11 olan, yüzde 54'ü erkek, yüzde 46'sı kız 541 çocuk üzerinde yapılan araştırma ayrıca haftada en az bir defa balık yiyen çocukların daha iyi uyuduğunu da gösterdi.

Jianghong Liu liderliğinde yapılan araştırmada, her hafta balık tüketen çocukların IQ testlerinde "nadiren" veya "hiç" şıkkını işaretleyenlerden 4,8 daha yüksek puan aldığı, "bazen" balık yiyenlerde puan farkının 3,3 olduğu, yine balık tüketimi arttıkça uyku kalitesinin iyileştiği tespit edildi.

Bilim adamları daha önce de birçok balık türünde bulunan omega-3 ve yağ asitlerinin, gelişmiş zekayla ve daha kaliteli uykuyla bağlantısı bulunduğunu gösteren araştırmalar yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BalıkçocukZeki
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