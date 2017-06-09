Hahn'dan Karadağlı muhalif vekillere

KOTOR (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Karadağ'da sekiz aydır meclis çalışmalarını boykot eden muhalefet partili milletvekillerine "meclise dönün" çağrısı yaptı.

Hahn, Sırbistan'daki temaslarının ardından geldiği Karadağ'da, Trans-Balkan Enerji Koridoru'nun bir bölümünü oluşturan Kotor şehrindeki Lastva Trafo İstasyonu'nda incelemelerde bulundu.

Karadağ Ekonomi Bakanı Dragica Sekulic ile Avrupa İşleri Bakanı Aleksandar Andrija Pejovic, yapımı devam eden koridor hakkında Hahn'ı bilgilendirdi.

Hahn, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, inşası süren enerji koridorunun Batı Balkanlar'da bölgesel bir enerji pazarına dönüşeceğini belirterek, "Bu proje hem bölgesel enerji pazarının ortaya çıkarılması sürecinde hem de stratejik yatırımlar konusunda son derece önemli." dedi.

Karadağ'da uzun zamandır süren hükümet-muhalefet krizine de değinen Hahn, sekiz aydır meclis çalışmalarını boykot eden muhalefet partili milletvekillerine de "meclise dönün" çağrısında bulundu.

Sorunların mecliste çözülmesi gerektiğini vurgulayan Hahn, "Mecliste halkı temsil etmeleri için seçilen siyasiler, üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli." dedi.

Hahn, farklı düşüncelerin mecliste konuşulması gerektiğinin altını çizerek, "Ülkedeki tüm bu olumsuz gelişmeler, Karadağ'ın AB üyelik yolundaki itibarını da zedelemektedir." diye konuştu.

Meclis çalışmalarının boykot edilmesi meselesinin ciddiye alınması gerektiğine dikkati çeken Hahn, meselenin en kısa sürede çözüme kavuşturulması temennisinde bulundu.

Hahn, Kotor'daki temaslarının ardından başkent Podgorica'ya geçerek, burada Meclis Başkanı İvan Brajovic ve Başbakan Dusko Markovic ile ayrı ayrı bir araya geldi.