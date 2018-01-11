"Hain örgütün bölgede yer tutmasına fırsat vermeyeceğiz"

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında kabul edilen "İdris-i Bitlisi'nin Torunları Edebiyata Dokunuyor" projesi çerçevesinde gençlerle buluştu.

Proje kapsamında kent merkezinde oluşturulan "kitap kafe"de gençlerle bir araya gelen Ustaoğlu, devletin bekası açısından 2017 yılını çok yoğun şeklide geçirdiklerini söyledi. Ustaoğlu, moral ve motivasyon vermek amacıyla özellikle güvenlik güçlerini ziyaret ettiklerini belirtti. Mehmetçik'in moral ve motivasyonunun çok iyi olduğunu anlatan Ustaoğlu, "Bölge üzerinde hain bir örgüt var. Yıllardır bu bölge insanına acı ve sıkıntı çektiriyor." dedi.

Ustaoğlu, bölgeyi gezdiğinde aslında bir taraftan da çok üzüldüğünü ifade ederek şöyle konuştu:

"Burada verimli topraklarımız, güzel arazilerimiz ve adeta pırıl pırıl akan çaylarımız var. En güzel doğal nimetlerin bulunduğu o bölgelerdeki insanların birçoğu orayı terk etmiş, köylülerimizin bir kısmı büyük şehirlere göç etmiş ve her taraf kendi haline terk edilmiş. Özellikle hayvancılık ve tarım açısından ülke ekonomisine çok katkı sağlayacağına inandığımız bu bölgelerimizde maalesef hain bir örgüt yıllarca kendi milletine acı yaşatmaya çalışıyor ama şuna emin olun Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kararlı bir süreçle bu hain terör örgütünün bölgede yer tutmasına fırsat vermeyeceğiz."

Güvenlik güçlerinin Kato Dağı'ndan Tendürek Dağı'na, Sehi Ormanları'ndan Ölek bölgesine kadar her yere hakim olduğunu ve buralarda hiçbir sıkıntı bulunmadığını vurgulayan Ustaoğlu, vatandaşların kahraman Mehmetçik sayesinde evlerinde huzur ve güven içinde uyuduğunu dile getirdi.

İnsanların bazen bulundukları coğrafyanın farkında olmadığını, memleketin bazı güzelliklerini yeni yeni keşfettiklerini aktaran Ustaoğlu, "Buradaki 6 aylık görevimizde bu kadim kültürü ayağa kaldırmak, şehrin tarihi değerlerini ortaya çıkarmak ve hak ettiği değere kavuşması için çalıştık. İnsanların bu değerleri paylaşmasına ve bunları yaşamasına olanak sağlamak adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.