"Hainlerin yüzüne tüküren tarih, Fahreddin Paşa'nın önünde eğilir"

RİYAD (AA) - AHMED EL-MISRİ - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid'in, Twitter'da Medine müdafisi Fahreddin Paşa'nın yerel halka karşı suç işlediğini iddia eden bir mesaj paylaşmasının ardından Suudi Arabistanlı ve Arap aktivistler, Fahreddin Paşa'yı müdafaa için harekete geçti.

Aktivistler bu amaçla, Suudi Arabistanlı tanınmış yazar Muhammed er-Rutayyan'ın, Arapların tarihinde ihanetleriyle ün yapmış kişilerin yanı sıra büyük Osmanlı komutanı olarak nitelendirdiği Fahreddin Paşa'dan bahsettiği, Nisan 2014 tarihli, "İhanet... Arkanda Rumlar var" başlıklı makalesini yeniden yayımladı.

Rutayyan, söz konusu makalesinde Arapların tarihinde Kabe'yi yıkmaya giden Ebrehe'ye Mekke'nin yolunu gösteren Ebu Riğal ve Endülüs'te düşmanların yanında savaşan Süleyman el-A'rabi gibi ihanetiyle bilinen kişilerin yanı sıra tüm ömrünü Filistin meselesine adamış İngiliz siyasetçi George Galloway, İsrail güçlerine ait bir buldozer tarafından öldürülen Rachel Aliene Corrie ve Fahreddin Paşa'dan bahsediyor.

Fahreddin Paşa'yı ve Medine'nin müdafaasındaki kahramanlıklarını kısa ama özlü bir şekilde anlatan Rutayyan, makalesinde şu ifadelere yer veriyor:

"Büyük Osmanlı komutanı Fahreddin Paşa, Resulullah'ın mescidinde sebat içinde duruyor ve askerlerini savaşmaya teşvik ediyor. O ve askerlerine yönelik kuşatma devam ediyor. Medine kuşatması devam ediyor. Yiyecek, su tükeniyor, askerler arasında hastalık yayılıyor, ilaç tükeniyor, cephane azalıyor, yardımlar kesiliyor, Hicaz Demir yolu bombalanıyor."

- "En saf, en yüce ve en şerefli ihanet"

Fahreddin Paşa'nın elindeki kısıtlı imkanlarla düşmanlara karşı mücadeleye azimle devam ettiğini aktaran Rutayyan şunları ekliyor:

"Komutanı ondan teslim olmasını istiyor. Reddediyor, bahaneler buluyor, yazdığı cevap mektubunda 'Medine, çekileceğim ya da teslim olacağım herhangi bir şehir değil. Burası Resulullah'ın şehri. Çekilme emri halifeden gelmeli."

Rutayyan, Halife'nin Paşa'ya, Mondros Mütarekesi'ni uygulaması ve Medine'yi İtilaf Devletleri'ne teslim etmesi için emir gönderdiğini ancak Paşa'nın, "Halife şuan İtilaf Devletleri'nin elinde esirdir. Bu nedenle özgür iradesini kullanamamaktadır." cevabını verip teslim olmayı reddettiğini ve bunun sonucunda da askeri emirlere ihanetle suçlandığını ve sürgüne gönderildiğini aktarıyor ve "Tarih bunu en saf, en yüce ve en şerefli ihanet olarak kaydedecek." diyerek makalesini sürdürüyor.

- "Vallahi sana ihanet etmem Ya Resulallah"

Fahreddin Paşa'nın, yanında askerleri birer birer hayatını kaybederken ve Osmanlı Devleti yıkılırken Hazreti Peygamberin kabri önünde durup "Vallahi sana ihanet etmem Ya Resulallah" dediğini aktaran Rutayyan, makalesine "Hainlerin yüzüne tüküren tarih, Fahreddin Paşa'nın önünde eğilir." ifadesiyle son veriyor.

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid'in, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından bir kullanıcının, Medine müdafisi Fahreddin Paşa'nın "yerel halka karşı suç işlediğini" iddia eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde görüş içeren mesajını paylaşması büyük tepkiyle karşılanmıştı.