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Hak-İş ekonomiyi masaya yatıracak

- Konfederasyon, 43'üncü kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında "Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Yolları" paneli düzenleyecek - Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'in moderatörlüğündeki panelde, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Güven Sak konuşmacı olacak

Hak-İş ekonomiyi masaya yatıracak
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ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Hak-İş'in 43'üncü kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'in moderatörlüğünde "Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Yolları" konulu panel düzenlenecek.

Yaklaşık 650 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonlarından Hak-İş, 22 Ekim Pazartesi günü 43'üncü kuruluş yılını kutlayacak.

Ülke ekonomisinde son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmaları göz önünde bulunduran Konfederasyon yönetimi, kuruluş yıl dönümünü etkinlikleri kapsamımda "Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Yolları" konulu panel organize etti.

Moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'in yapacağı panelde, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Güven Sak konuşmacı olacak.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konfederasyonlarının kuruluşunun Türkiye'de örgütlü yaşamının kilometre taşlarından biri olduğunu ifade ederek, 12 Eylül Darbesi başta olmak üzere birçok engeli geride bırakarak bugünlere geldiklerini söyledi.

Konfederasyonlarının 21'i Türkiye'de, 1'i ise KKTC'de olmak üzere 22 sendikayı çatısı altında bulundurduğunu belirten Arslan, Hak-İş'in 650 bini aşkın üyesiyle büyük bir aile olduğunu dile getirdi.

Arslan, 20 iş kolunun tamamında örgütlü olan Konfederasyonlarının üye sayısını ve sendikalarını artırmaya devam ettiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"43'üncü kuruluş yıl dönümümüzü coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. Kutlama programımıza Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da katılmasını bekliyoruz. Bu yıl kutlama programı kapsamında düzenleyeceğimiz panelle ülke ekonomisini masaya yatıracağız. İşin ehli konuklarımızla önemli tespit ve sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum."

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Hak-İşHak-İş Genel Başkanı Mahmut ArslanHak-İş'in 43. Kuruluş Yıl Dönümü
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