ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 14. Olağan Genel Kurulun sonuçlarıyla ilgili, "Zorunlu organlar için oluşturduğumuz aday listelerimizi teşkilatımız sahiplendi. Hak-İş, genel kuruldan daha da güçlenerek çıktı. Yaşanan bu değişim Hak-İş'in ve sendikalarımızın başarısıdır. Adaylarımıza olan güvenin bir göstergesi." dedi.

Arslan, Hak-İş'in "Emek, Demokrasi, Özgürlük, Adalet İçin İleri" temasıyla 10-11 Temmuz'da ATO Congresium'da yapılan 14. Olağan Genel Kurulunu, AA muhabirine değerlendirdi.

Genel kurul için aylar süren hazırlık sürecinin yaşandığını belirten Arslan, genel kurulun uluslararası bir kongre niteliğinde gerçekleşmesi için uzun, yorucu bir hazırlık süreci yaşandığını ve çok ciddi emek verildiğini söyledi.

Genel kurul öncesi Konfederasyonlarına bağlı 20 sendikanın genel başkanıyla tek tek istişarede bulunduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Sendikalarımızın genel başkanları ittifakla yeni dönemde Hak-İş Genel Başkanı olarak devam etmemizi talep ettiler ve Hak-İş'i yönetecek yönetim, denetim, disiplin kurulu asil ve yedek üyelerinin oluşturulması konusunda genel başkan olarak şahsıma tam yetki verdiler. Bu Hak-İş Konfederasyonu ve şahsım için büyük bir onur, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Hak-İş Genel Başkanı olarak bugün bir kez daha bu güvenleri için bütün sendikalarımıza ve genel başkanlarımıza teşekkür ediyorum."



- "53 ülkeden 120 sendika lideri katıldı"



Arslan, genel kurulun 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Hak-İş'in yürüttüğü mücadeleyi anlatan belgeselle başlatıldığını anımsatarak, salon dışında 15 Temmuz Fotoğraf Sergisinin açıldığını, sendikalar ve komitelerinin de faaliyetlerine ilişkin stantlar kurulduğunu vurguladı.

Hak-İş'in 404 delegesi ve 5 binden fazla üyesi ile misafirlerin katıldığı genel kurulun şölen havasında geçtiğini ifade eden Arslan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi Bakanı Mustafa Varank, siyasi parti genel başkanları ve çeşitli kesimlerden davetliler genel kurulumuzu onurlandırdı. Genel kurulumuza üyesi olduğumuz ITUC ve ETUC'tan üst düzey katılım gerçekleşti. ITUC Genel Başkanı da programa katılarak Hak-İş'e ne kadar değer verdiklerini ifade ettiler. Genel kurulumuza 53 ülkeden 120 sendika lideri katılım sağlayarak, destek verdi." diye konuştu.

- "Verilen büyük destek için teşekkür ediyorum"

Mahmut Arslan, kongre sürecine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genel Başkan olarak sendikalarımızın oy birliği ile bana verdikleri yetki çerçevesinde çok geniş bir değerlendirme ve istişare sürecinden sonra oluşturduğumuz zorunlu organlar listemizi bizzat kendim söz alarak genel kurul delegelerimize takdim ettim. Zorunlu organlar için oluşturduğumuz aday listelerimizi teşkilatımız sahiplendi. Yapılan seçimler sonucunda da bütün adaylarımız birinci turda seçilerek kongremizin sonucunu da taçlandırdılar.

Hak-İş, genel kuruldan daha da güçlenerek çıktı. Yaşanan bu değişim Hak-İş'in ve sendikalarımızın başarısıdır. Adaylarımıza olan güvenin bir göstergesidir. Bu başarının mimarları olan bütün sendikalarımıza, sendikalarımızın değerli başkanlarına ve tüm delegelerimize, verdikleri büyük destek için çok teşekkür ediyorum. Bu büyük destek bizim için aynı zamanda büyük bir sorumluluğu da ifade etmektedir. Bunun farkındayız."

En kısa zamanda KKTC'deki Kıbrıs Kamu-Sen'den başlamak üzere Konfederasyona bağlı sendikalara teşekkür ziyaretinde bulunacağını ifade eden Arslan, genel kurulun başarılı bir şekilde sonuçlanmasında en büyük payın sendikalara ait olduğuna vurgu yaptı.

Hak-İş'in 14. Olağan Genel Kurulunda Mahmut Arslan tekrar Genel Başkan olurken, Genel Başkan Yardımcılıklarına Mehmet Şahin, Osman Yıldız, Yunus Değirmenci ve Hüseyin Öz, Denetleme Kuruluna Abdulbaki Gülbaba, Rafi Ay ve Vedat Böke, Disiplin Kuruluna Ömer Yılmaz, Tuncay Dolu ve Mehmet Ali Kayabaşı seçilmişti.