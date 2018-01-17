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Hak-İş ile Gazi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

- Konfederasyon ile üniversite arasında "Gençlik Farkında Tema Fikri Proje Yarışması İkili İşbirliği Protokolü" imzalandı - Hak-İş Genel Başkanı Arslan: - "Bilimle iş birliği yapmak, bilimsel bir sendikacılığı hayata geçirmek ve geleceğimizi bunun üzerine inşa etmek gibi bir sorumluluğumuz ve iddiamız var. Bunu üniversitelerimizle gerçekleştireceğiz"

Hak-İş ile Gazi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

ANKARA (AA) - Hak-İş Konfederasyonu ile Gazi Üniversitesi arasında "Gençlik Farkında Tema Fikri Proje Yarışması İkili İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konfederasyon Genel Merkezi'nde düzenlenen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada , üniversitelerle her alanda iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.

Sendika ile üniversite arasındaki ilişkilerin istedikleri seviyede olmadığını dile getiren Arslan, "Üniversiteler ile sendikalar, üniversiteler ile sivil toplum arasındaki ilişkiyi daha ileri taşımamız gerekiyor. Üniversitelerle ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz." dedi.

Hak-İş olarak bilimsel sendikacılık yapmak istediklerini belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Konfederasyon olarak faaliyetlerimizi sadece bugünün sendikacılığıyla ilgili değil, gelecekte sendikalar ne yapmalı konusuna da değinen bilimsel sendikacılığı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu çok kolay olmuyor. Alışkanlıkları değiştirmek, algıları yönetmek, geleneksel yapıları dönüştürüp onu belli istikamete doğru yürütmek çok zor. O nedenle bu değişimin kendisi zaten ciddi sancılar getiriyor. Biz bütün bunlara rağmen rekabet şartları içerisinde Hak-İş'i başka bir mecraya, başka bir alana doğru götürmeye çalışıyoruz. Zorluklarımız çok ama biz bu iddialı tutumumuzdan vazgeçmemeliyiz. Bilimle iş birliği yapmak ve bilimsel bir sendikacılığı hayata geçirmek ve geleceğimizi bunun üzerine inşa etmek gibi bir sorumluluğumuz ve iddiamız var. Bunu üniversitelerimizle gerçekleştireceğiz."

- "Bir şeye ihtiyacımız var; çalışmak, çalışmak, çalışmak"

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan da Hak-İş ile iş birliklerinin devam edeceğini belirterek, yeni projelere açık olduklarını kaydetti.

Göreve gelmelerinin ardından üniversite olarak sağlıktan eğitime, teknolojiden hukuka kadar birçok alanda iş birliklerini hayata geçirdiklerini vurgulayan Uslan, şunları söyledi:

"Bir şeye ihtiyacımız var; çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bir şeye ihtiyacımız var; üretmek, üretmek, üretmek. Üretimin olması için çalışma ortamında motive edici etkenlerin, teşvik edici unsurların, oraya aidiyet duygusu hissettirecek unsurların olması gerekiyor. Bu manada işverene ve işçiye düşen sorumluluklar var. Biz bu yönde de güçlü projelerle toplumun önüne çıkabilirse, ülkemiz adına üretimin, karma değerin önünü hızlı bir şekilde açarız diye düşünüyoruz. Bunun ilk adımını bugün atmış oluyoruz."

Konuşmaların ardından Hak-İş Genel Başkanı Arslan ile Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uslan tarafından "Gençlik Farkında Tema Fikri Proje Yarışması İkili İşbirliği Protokolü"ne imza atıldı.

Törene, Hak-İş Genel Sekreteri Osman Yıldız, Gazi Üniversitesi akademisyenleri ve davetliler katıldı.

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