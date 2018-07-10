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Hak-İş yeni kabineye başarılar diledi

- Genel Başkan Mahmut Arslan: - "Alanında uzman, icracı isimlerden oluşan yeni kabinenin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, kabinede görev alan bakanlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz"

Hak-İş yeni kabineye başarılar diledi

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeni kabinenin vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulunup, kabinede görev alan bakanlara başarılar diledi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan düzenlemelerle Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine fiilen geçtiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni daha ileri demokrasi standartlarının yakalanması, Türkiye'nin daha iyi yönetilmesi, yönetimin önündeki birtakım engellerin kaldırılması açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde Türkiye'nin güçlü ve büyük bir dünya devleti ve aktörü haline geleceğine inandıklarını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni yönetim sisteminin ilk kabinesi açıklandı. Alanında uzman, icracı isimlerden oluşan yeni kabinenin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, kabinede görev alan bakanlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz. Bundan sonra yapılacak olan ülkemizin birliği ve beraberliği, vatanımız ve milletimizin geleceği için hareket etmektir. Ülkemizin geleceği için ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve istihdam artışı öncelikli gündem maddeleri olmalıdır. Hak-İş Konfederasyonu olarak yeni dönemde çalışma hayatına ilişkin sorunların çözümü, eksikliklerin giderilmesi için bütüncül bir yaklaşımla etkin politikalar ve araçların sosyal diyalog temelinde hayata geçirilmesini temenni ediyoruz."



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Cumhurbaşkanlığı Hükümet SistemiHak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan
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