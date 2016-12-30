Hak-İş'ten Halepliler için yardım tırı

ANKARA (AA) - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Suriye'de insanlığın vicdanı ölüyor. Biz ölen, yok olan vicdanın içerisinde ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bu milletin aslı, tarihi bize yardım sorumluluğunu yüklüyor. Sadece Hak-İş değil, ülkemizin bütün sivil toplum örgütleri, bütün milletimizin gönderdiği yardımlar Halep'in ve Suriye'nin yanında olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikasının Ankara 2 No'lu Şubesinin üyelerinden topladığı yardımlar ile Hak-İş 5. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda "Şafak Vakti Emeğin Zaferi 15 Temmuz" isimli filmle kazanılan ödül, Halep mağdurlarına gönderildi.

"Halep Üşüyor" sloganı ile toplanan kömür, battaniye, çocuk botları ve tekerli sandalye gibi malzemelerin bulunduğu yardım tırının yola çıkması dolayısıyla Keçiören Belediyesi başkanlık binası önünde tören düzenlendi.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, buradaki konuşmasında, kısa film yarışmasında elde edilen ödülün yardım için kullanılmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Konfederasyonumuz Hak-İş'in ve milletimizin mayasında şöyle bir temel karakter var, ülkemizde, bölgemizde ve küremizde bütün mazlumların Hak-İş'ten alacaklı olduğunu söylüyoruz. Bu borcu ödemek temel görevimiz ve bu borcu ödemek için de mücadele ediyoruz." dedi.

Bugün dünyanın birçok yerinde ve mazlum coğrafyalarında insanlığın öldüğünü kaydeden Arslan, "Suriye'de insanlığın vicdanı ölüyor. Biz ölen, yok olan vicdanın içerisinde ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bu milletin aslı, tarihi bize yardım sorumluluğunu yüklüyor. Sadece Hak-İş değil, ülkemizin bütün sivil toplum örgütleri, bütün milletimizin gönderdiği yardımlar, Halep'in ve Suriye'nin yanında olduğumuzu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Arslan, Hak-İş'in içinde olduğu geniş bir kampanya yürüteceklerini belirterek, gönderecekleri tırın can suyu olmasını istediklerini söyledi.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ise Suriyeliler için yardım kampanyasına katılan ve hayırlı işe vesile olanlara teşekkür etti.

Soğuk havada sıkı giyinmelerine rağmen üşüdüklerini dile getiren Ak, "Şu anda açıkta üzerine kar yağan insanlar var. Halep'te, Suriye'nin birçok köşesinde ve Irak'ta insanlar üşüyor. Bu insanları anlamak adına ve onların ne çektiklerini görmek adına bu programın açık alanda yapılmasının anlamlı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Ak, Türkiye'de misafir edilen Suriyelilerin en iyi şekilde barındırılması için devlet, vatandaş, sivil toplum ve yardım kuruluşlarıyla gayret gösterdiklerini ifade etti.