Hakan Evrim'den FETÖ sanıklarına 'savunma talimatı'

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davanın sanığı eski üs komutanı Hakan Evrim'in, cezaevindeki diğer FETÖ sanıklarına, savunmasında eski ifadesini reddeden, sorulara genellikle "Hatırlamıyorum" şeklinde yanıt veren sanık Ali Durmuş'un taktiğini kullanmaları talimatı verdiği ortaya çıktı.

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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada, savunmasının ardından çapraz sorgusu yapılan ve eski ifadelerini reddeden Ahmet Tosun, eski müşteki avukatlarının da sorularını yanıtladı.

Sanık Tosun, Cumhurbaşkanlığı Avukatı Hüseyin Aydın'ın, "Ali Durmuş'u tanıyor musunuz? Savunmasından çok mu etkilendiniz?" sorusu üzerine, Durmuş'u tanımadığını söyledi.

Aydın, "Onun savunmasından sonra pilotların savunmalarında önemli değişiklik var. Hakan Evrim'in cezaevinde 'Ali'nin taktiği güzeldi, aynı taktikle savunma yapın' diye bağırdığı tespit edilmiş. Hakan Evrim'in bu sözleri üzerine mi ifade değiştirdiniz?" sorusuna karşılık, "Kimsenin etkisi ve baskısı altında değilim, suçsuzluğumu kanıtlamaya çalışıyorum." yanıtını verdi.

Avukat Aydın'ın, "Savunmalarınız birbirine benziyor, genel çerçevesini Hakan Evrim mi belirliyor?" sorusu üzerine de sanık Tosun, "Hayır." dedi.

Hakan Evrim'in talimatı tutanakta

Sanık eski üs komutanı Hakan Evrim'in, Ali Durmuş'un yaptığı savunmanın ardından 16 Ağustos 2017 günü saat 21.00'de cezaevindeki odasından diğer odalara doğru yaptığı konuşma tutanak altına alındı.

Mahkemeye de sunulan tutanakta, "Cezaevi koridorunda yüksek sesle gelen konuşmaları dinlendiğinde, tek odada kalan Evrim'in, diğer odalardaki sanıklara, 'Yarın duruşmaya ben gelmeyeceğim. Ali'nin taktiği çok güzeldi. Bundan sonra aynı taktiği izleyeceğiz, aynı taktikle savunma yapın.' diye bağırdığı, dinlendiğini anlayınca bağırmasına son verdiğine dair bu tutanak tarafımızca tanzim edilerek imza altına alınmıştır." ifadelerine yer aldı.

Ali Durmuş, 15-16 Ağustos'ta savunma yapmıştı

Sanık eski kurmay albay Ali Durmuş, 15-16 Ağustos'taki savunmasında, eski ifadelerini reddetmiş, görüntülerle ilgili sorulara da genellikle "Hatırlamıyorum" şeklinde yanıt vermişti.

Akıncı Üssü'nde 143. Filo koridorunda sivil imamlar Harun Biniş ve Kemal Batmaz ile görüntüleri izlettirilen Durmuş, yanındakileri tanımadığını, hatırlamadığını öne sürerek, şu anda görüntülerle ilgili soruları yanıtlamayacağını söylemişti. Uçuş tulumu ile koridorda yürüdüğü görüntüleri izletilen Durmuş, görüntüye rağmen tulum giyip giymediğini bile hatırlamadığını dile getirmişti.

Durmuş, darbe girişimi gecesi, saat 01.22'de İncirlik'ten izinsiz kalkış yapan iki F-16 uçağına kalkış emri verdiği iddiasını reddetmiş, Diyarbakır'daki uçakların kalkıp kalkmadığına ilişkin bilgi sorduğu yönündeki daha önceki açıklamalarını da kabul etmemişti.

Soruları genellikle "Hatırlamıyorum, HTS kayıtlarından bakıp ona göre yanıt vermem lazım." şeklinde geçiştiren Durmuş, iddianamede, "TSK yönetime el koydu." dediği yönündeki ifadeleri de reddetmişti.

Sanık Durmuş, darbeden 2 gün önce bazı kişilere, "Cuma günü bir sürpriz yapılacak, hazırlıklı olun." dediği yönündeki ifadeleri de yalanlamıştı.

Darbecilerle yaptığı telefon görüşme kayıtları okunan Durmuş, bu yöndeki soruları da "Hatırlamıyorum." diyerek yanıtlamış, sorulara karşılık, 143. Filo içinde asker olmadığını düşündüğü sivil kişiler görmediğini de öne sürmüştü.