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"Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılacağını bilseydim Başbakan'a bildirirdim"

- FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 13'ü tutuklu 15 eski vali ve kaymakam hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı - Eski İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın: - "7 Şubat MİT krizi olayında Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılacağından hiçbir şekilde bilgi sahibi olmadım, haberim olsa bu hususu Başbakan'a bildirirdim, savcının ifadeye çağırdığını ise medyadan öğrendim, 7 Şubat MİT krizinden sonra 8 Şubat’da istihbarat ve terör müdürü müdüriyet emrine alındı" - "(Şike soruşturması) İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu bana bir bilgi notu getirdi. Aziz Yıldırım ismini görünce 'Bu konudan emin miyiz?' dedim. Ekizoğlu bana 'Evet efendim, eminiz, tespitler var' dedi, ben de 'Bu Türkiye gündeminde uzun süre kalır, ülke gündemini boşa meşgul etmeyelim' dedim, ancak benim soruşturmada karar verme ve yönlendirme yetkim olmadığından ve gerekli adli makamlarca kararların alındığından operasyonun hukuka uygun yönde yapılması talimatı verdim"




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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)Hakan FidanMülkiye Yapılanması
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