Hakim cübbesiyle dolandırıcılık iddiası

ADANA (AA) - Adana'da işlediği bir suçtan dolayı kamu yararına çalışmasına hükmedilen kadına, "görev yaptığı adliyede hakim cübbesi giyerek kürsüde fotoğraf çektirdiği", "kendisini zabıt katibi olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırdığı" iddiasıyla yargılandığı davada 6 yıl hapis ve 80 bin lira para cezası verildi.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Habibe Ç. ile müşteki Ali S. gelmedi.

Tarafların avukatlarının katıldığı duruşmada başkaca araştırılacak husus olmaması üzerine mahkeme savcısı, daha önce verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak sanık Habibe Ç’nin dolandırıcılık suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Habibe Ç’yi dolandırıcılık suçundan 6 yıl hapis ve 80 bin lira adli para cezasına mahkum ederken, hakim cübbesi ile fotoğraf çektirmek suçundan ise bu suçun dolandırıcılık suçu içinde eridiği gerekçesiyle ceza vermedi.

- Olay

Adana'da 2008'de annesinin pasaportunda tahrifat yaparak bankadaki parasını çekmek isterken yakalanan Habibe Ç. yargılandığı davadan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile 80 bin 100 lira idari ceza almış, hapis cezasını çeken Habibe Ç’nin idari cezası ise kamu yararına çalışmaya çevrilmişti.

Habibe Ç. Kasım 2014'ten itibaren görevlendirildiği Adana Adliyesinde, "Aile Mahkemesi kürsüsünde hakim cübbesi giyerek çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığı" ve "kendisini zabıt katibi olarak tanıtarak, çocuklarına iş bulacağını söylediği bir kişiyi 144 bin 500 lira dolandırdığı" iddialarıyla gözaltına alınmıştı.

Çıkarıldığı mahkemece 5 Ekim'de tutuklanan Habibe Ç, yapılan itiraz üzerine 25 Ekim'de ara kararla tahliye edilmişti. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı, Habibe Ç. hakkında "Kamu Görevlileri ile İlişkisi Olduğundan Bahisle Bir İşin Görüleceği Vaadiyle Dolandırıcılık", "Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma" suçlarından hazırlanan ve toplam 8 yıl hapsi istenen iddianame 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Habibe Ç. yargılama aşamasında, dolandırıcılık suçlamasını kabul etmeyerek, cübbeli fotoğrafı da hatıra amaçlı çektirdiğini, iş vaadiyle para almadığını iddia etmişti.



