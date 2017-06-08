Hakime sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle suç duyurusu

MUĞLA (AA) - Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun, Milas Hakimi Kemal Koç'un sosyal medyada yer alan haberin altına, "Okullardaki Kemalizm ne zaman kalkıyor?" şeklinde yorumda bulunduğunu belirterek, "Kendisini hakimlik mesleğinden istifa etmeye davet ettiğimiz gibi, aynı gerekçelerle görevden alınması talebiyle Hakimler ve Savcılar Kuruluna suç duyurusunda bulunduğumuzu saygıdeğer kamuoyuna saygıyla bildiririz." dedi.

Milas Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklama yapan Uzun, Milas Adliyesinde 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi olarak görev yapan Kemal Koç'un, sosyal medyada yer alan, bitişik eğik el yazısının okullarda kaldırılmasıyla ilgili haberin altına, bir süre önce "Okullardaki Kemalizm ne zaman kalkıyor?" şeklinde yorum yaptığını belirtti.

"Hakim Kemal Koç'un Kemalizm'in okullardan kaldırılmasını sabırsızlıkla bekleyen düşüncesini şiddetle kınıyor ve bizler hayatta oldukça bunun asla mümkün olmayacağını hep bir ağızdan haykırıyoruz." diyen Uzun, şunları söyledi:

"Hakim Kemal Koç, unutmayın ki siz bugün bu ülkede ve burada hakimlik yapabiliyor, düşüncelerinizi özgürce ifade edebiliyor iseniz bu, adeta koskoca imparatorluğun küllerinden yeniden yaratılan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini oluşturan ve dünya devletlerine örnek, dünyada birçok lidere ilham kaynağı olmuş olan Mustafa Kemal Atatürk ve onun düşüncelerinin felsefi ifadesi olan Kemalizm sayesindedir."

Uzun, Koç'u istifaya davet ederek, "Bu davranışıyla artık bağımsız ve tarafsız bir hakimlik yapamayacağı açıkça ortaya çıkmıştır. Bu nedenle kendisini hakimlik mesleğinden istifa etmeye davet ettiğimiz gibi, aynı gerekçelerle görevden alınması talebiyle Hakimler ve Savcılar Kuruluna suç duyurusunda bulunduğumuzu, saygıdeğer kamuoyuna saygıyla bildiririz." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Hakim Kemal Koç'un da sosyal medyada kendisine hakaret ettikleri iddiasıyla bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.