HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, "WhatsApp iletişim hattı" kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların öneri, şikayet ve taleplerini daha hızlı alabilmek için WhatsApp iletişim hattının kurulduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, vatandaşlara hızlı ve etkin hizmet sunmak için WhatsApp iletişim hattını kullanıma açtıklarını belirtti.

Bu sayede vatandaşlarla daha kolay iletişim kuracaklarını vurgulayan Epcim, "Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini en kolay yoldan çözüme kavuşturacağız. Halkımız WhatsApp uygulamasıyla öneri, şikayet ve taleplerini haftanın 7 günü 24 saat görsel mesajlarla 0 552 438 30 30 numaralı telefon hattına iletebilecekler." ifadelerini kullandı.