Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Vergi uzmanı Ahmet Karabıyık ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell
Örnek sorular yayımlandı
Örnek sorular yayımlandı
İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'a kar geliyor
Köy yumurtası hilesi bitecek
Köy yumurtası hilesi bitecek
Yarışma süresi uzatıldı
Yarışma süresi uzatıldı
Tünel cennetiyiz
Tünel cennetiyiz

Hakkari Belediyesi "WhatsApp iletişim hattı" kurdu

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, "WhatsApp iletişim hattı" kurdu.Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların öneri, şikayet ve taleplerini...

Hakkari Belediyesi

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, "WhatsApp iletişim hattı" kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların öneri, şikayet ve taleplerini daha hızlı alabilmek için WhatsApp iletişim hattının kurulduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, vatandaşlara hızlı ve etkin hizmet sunmak için WhatsApp iletişim hattını kullanıma açtıklarını belirtti.

Bu sayede vatandaşlarla daha kolay iletişim kuracaklarını vurgulayan Epcim, "Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini en kolay yoldan çözüme kavuşturacağız. Halkımız WhatsApp uygulamasıyla öneri, şikayet ve taleplerini haftanın 7 günü 24 saat görsel mesajlarla 0 552 438 30 30 numaralı telefon hattına iletebilecekler." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
"WhatsApp İletişim Hattı"Belediye Başkan Vekili Cüneyt EpcimHakkariönerişikayetTalep
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5