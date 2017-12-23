Hakkari kış turizmiyle adını duyuracak

HAKKARİ (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU - Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan illerinden Hakkari'de kış turizminin geliştirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından huzurun sağlandığı kent, kış turizmiyle adını duyurmak istiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, AA muhabirine, Hakkari'nin kış turizmi açısından önemli bir şansa sahip olduğunu söyledi.

Kente 5 ay boyunca yoğun kar yağdığını ve yerde 6 ay kaldığını anlatan Ağacanoğlu, bunun büyük avantaj sağladığını dile getirdi.

Ağacanoğlu, kış turizminin geliştirilmesi için acente ve tur operatörleri ile iletişime geçeceklerini ifade ederek, "2018 yılında kar festivalinin ikincisini düzenleyeceğiz. Bu seneki hedefimiz 5 bin kişinin festivale katılımını sağlamak. Ayrıca, dış pazarda da festivalin tanıtımı için sosyal medya çalışması ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapacağız." diye konuştu.

Hakkari'de turizm altyapısının geliştirilmesinin kentin sosyal, ekonomik, kültürel ve sportif faaliyetlerine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Ağacanoğlu, bu konuda Merga Bütan Kayak Merkezi'nin büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.

Ağacanoğlu, Hakkari'nin hem İran hem de Irak'la sınırı bulunması, Yüksekova ilçesindeki havalimanı ve yüzde 87'sinin dağlık olmasının fırsat oluşturduğunu belirterek, kentin turizm gelişim bölgelerinin kesiştiği noktada bulunmasının da önemine işaret etti.

- "Haftada 7 bin kişiye hizmet verebileceğiz"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal da Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kış turizmiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Hakkari'nin, Türkiye'de kar sezonunun en uzun olduğu iller arasında bulunduğuna dikkati çeken Güldal, "Önümüzdeki yıl Merga Bütan Kayak Merkezi'ne dörtlü telesiyej kurucağız. Bu sayede haftada 7 bin kişiye merkezde hizmet verebileceğiz. Buradaki pistimiz yaklaşık bin 200 metre uzunluğunda. Kayak merkezimizde şu an yarım metre, Bercelan Yaylası'nda ise 6 metreye yakın kar var." diye konuştu.

Güldal, Hakkari'nin, "dağların kenti" olarak anıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz bu turizm ortamlarını halka sunarsak akın akın insanlar gelecek. Memleketimizin tanınması açısında çok önemli gelişmeler yaşanır. Her türlü refah seviyesi, huzur seviyesi üst seviyeye çıkar. Memleket de kalkınır insanımız da bu anlamda mutlu ve büyük bir refaha kavuşur. Şu anda el değmemiş birçok dağımız var. Kış turizmi için kayak pistleri olabilecek muazzam alanlarımız bulunuyor."