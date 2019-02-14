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Hakkari ve Şırnak için kuvvetli kar yağışı uyarısı

ANKARA (AA) - Hakkari genelinde ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Hakkari geneli ile Şırnak'ın doğu ilçelerinde (Uludere ve Beytüşşebap), mevcut...

Hakkari ve Şırnak için kuvvetli kar yağışı uyarısı
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ANKARA (AA) - Hakkari genelinde ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Hakkari geneli ile Şırnak'ın doğu ilçelerinde (Uludere ve Beytüşşebap), mevcut yüksek kar örtüsünün üzerine bu akşam saatleri itibarıyla yeni kar yağışı öngörülüyor. Kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (20-40 santimetre) olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar ve dik yamaçlarda meydana gelebilecek çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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HakkariKuvvetli Kar YağışıMeteoroloji Genel Müdürlüğüşırnak
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