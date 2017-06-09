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Hakkari ve Şırnak'taki sivil toplum kuruluşu temsilcileri Destici'yi ziyaret etti

- BBP Genel Başkanı Destici: - "Hakkari ve Şırnak'ın il statülerinin korunması gerekli. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile en kısa sürede yapacağım görüşmede konuyu tekrar gündeme getireceğim"

Hakkari ve Şırnak'taki sivil toplum kuruluşu temsilcileri Destici'yi ziyaret etti

ANKARA (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hakkari Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Servet Taş, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ile sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü.

Destici, parti genel merkezinde, Taş ve Geliş ile heyette bulunanların taleplerini dinledi.

Hakkari ve Şırnak'ın il statülerinin korunmasını istediklerini bildiren Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taş, bu konuda Destici'nin Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmeyi hatırlatarak, desteğinden dolayı Destici'ye teşekkür etti.

Destici de Hakkari ve Şırnak'ın il statülerini korunması gerektiğine ifade ederek, verilen hakkın geri alınmasının doğru olmadığını öne sürdü.

Hakkari ve Şırnak'ın il olarak kalmasının zorunluluk olduğunu savunan Destici, "Hakkari ve Şırnak'ın il statülerinin korunması gerekli. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile en kısa sürede yapacağım görüşmede konuyu tekrar gündeme getireceğim." ifadesini kullandı.

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