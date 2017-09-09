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Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerine sınırın Irak tarafından havanlı saldırıda bulunan PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerine sınırın Irak tarafından havanlı saldırıda bulunan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Üzümlü 5. Hudut Birliği sorumluluk alanına Kuzey Irak bölgesinden bölücü terör örgütü mensuplarınca havan atışı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Atışın yapıldığı bölge topçu ve havan atışlarıyla ateş altına alınmış olup, 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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