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Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

- Kırıkdağ bölgesinde tespit edilen 4 terörist, silahlı insansız hava aracı ile düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari merkeze bağlı Kırıkdağ bölgesinde tespit edilen 4 teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kırıkdağ bölgesinde tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubunun silahlı insansız hava aracı ile düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Bölgede arama tarama çalışmalarının Jandarma Özel Harekat timlerince sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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HakkariKırıkdağTerör OperasyonuTerörist
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