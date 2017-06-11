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Hakkari'de 4 terörist teslim oldu

- Terör örgütü PKK'dan kaçan 2'si kadın 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Hakkari'de 4 terörist teslim oldu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütünden kaçan ikisi kadın 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütünden kaçan iki terörist, 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı sınır birliklerine gelerek silahsız ve techisatsız olarak teslim oldu.

Ayrıca, 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerinin yaptıkları keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında da Hakurk terörist kampından kaçan iki kadın terörist tespit edildi.

Bölgedeki Hacıbey Çayı'nı geçen teröristler, hudut birliği görevlilerince teslim alındı.

Teröristlerin, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
HakkariTerörist
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