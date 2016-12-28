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Hakkari'de avukat, terör soruşturmasında tutuklandı

- Terör soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına teslim olan avukat tutuklandı

Hakkari'de avukat, terör soruşturmasında tutuklandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına teslim olan avukatın tutuklandığı bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'örgüt adına suç i̇şlemek' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hakkari Barosu avukatlarından D.K. isimli şahıs 27 Aralık'ta Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek teslim olmuş, yapılan adli işlemlerin ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir."

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