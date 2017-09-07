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Hakkari'de belde belediye başkanının evine saldırı

- Hakkari'nin Durankaya beldesinin bağımsız Belediye Başkanı Fatih Keskin'in evinin bahçesine ses bombası atıldı - Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı - Belediye Başkanı Keskin: - "Olayı lanetliyorum. Beni hiç kimse yolumdan ayıramaz"

Hakkari'de belde belediye başkanının evine saldırı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Durankaya beldesinin Belediye Başkanı Fatih Keskin'in evinin bahçesine ses bombası atıldı.

Alınan bilgiye göre, Keskin'in Gazi Mahallesi'ndeki evinin bahçesine giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler ses bombası attı. Patlayıcının infilak etmesi sonrası bahçeye gelen Keskin'in korumalarının silahla karşılık vermesi üzerine saldırganlar kaçtı.

Patlama ve ardından duyulan silah sesleri üzerine bölgeye zırhlı araçlarla özel harekat polisleri sevk edildi. Bölgede saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, olay yerinde incelemede bulunarak Keskin ile görüştü.

Keskin, yaptığı açıklamada, olayı lanetledi.

Bu tür saldırıların yanlış olduğunu ve bir yararının bulunmadığını belirten Keskin, şunları kaydetti:

"VEDAŞ'taki olay, arızaya giden insanları, ekmeği için şirket elemanı olarak çalışan insanların arabalarını taramak, onları öldürmek hangi mantığa sığar? Bugün bana yaptıklarını düşünün. Eve 4 kişi olay için sızma yapmış. Korumalarımın anında cevap vermesi üzerine herhangi nahoş bir olay yaşanmamış. Olayı lanetliyorum. Beni hiç kimse yolumdan ayıramaz."

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