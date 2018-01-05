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Hakkari'de bir akademisyen evinde ölü bulundu

HAKKARİ (AA) - Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekova Meslek Yüksekokulunda görevli Yrd. Doç. Dr. Faik Ahmet Karavelioğulları, evinde ölü bulundu.Gazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Yrd. Doç. Dr. Karavelioğulları'ndan...

Hakkari'de bir akademisyen evinde ölü bulundu

HAKKARİ (AA) - Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekova Meslek Yüksekokulunda görevli Yrd. Doç. Dr. Faik Ahmet Karavelioğulları, evinde ölü bulundu.

Gazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Yrd. Doç. Dr. Karavelioğulları'ndan uzun süre haber alınamaması üzerine polise haber verildi.

Çilingir yardımı ile kapıyı açarak içeri giren polis ekipleri, Karavelioğulları'nı ölmüş halde buldu.

Akademisyenin cesedi, otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


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