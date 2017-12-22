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Hakkari'de çocuklar oyun merkezine kavuştu

- İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye tarafından bin 500 metrekarelik alanda inşa edilen "Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi" hizmete girdi - Belediye Başkan Vekili Epcim: - "Yıl boyunca zamanlarını sürekli ev ile okul arasında geçiren Hakkarili çocuklarımıza hem eğlenecekleri hem de ders çalışabilecekleri bir ortam sunduk"

Hakkari'de çocuklar oyun merkezine kavuştu

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi tarafından inşa edilen "Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi" açıldı.

Belediye, görevlendirmenin ardından "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin farklı noktalarına daha önce parklar yapan ve oyun grupları kuran belediye, kurumun Halife Derviş Mahallesi'nde bulunan yerleşkesindeki bin 500 metrekarelik alanda, 3-12 yaş grubundaki çocuklar için oyuncaklar, kitap kafe, aktivite, sinevizyon ve ders çalışma salonları gibi bölümlerin olduğu "Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi"ni hizmete açtı.

Merkeze gelen çocuklar hem diledikleri gibi oyun oynuyor hem ders çalışıyor hem de kültürel etkinliklere katılıyor.

Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, yaptığı yazılı açıklamada, Hakkari'de nüfusun yüzde 45'inin çocuklardan oluştuğunu bildirdi.

Kentte kış mevsiminin uzun ve bol yağışlı geçtiğini belirten Epcim, şunları kaydetti:

"Yıl boyunca zamanlarını sürekli ev ile okul arasında geçiren Hakkarili çocuklarımıza hem eğlenecekleri hem de ders çalışabilecekleri bir ortam sunduk. Merkeze gelecek çocuklarımız zamanlarını hem oyun salonunda oyun oynayıp eğlenerek hem de ders çalışma salonunda ve kitap kafede ders çalışarak geçirebilecek.

Hakkarimize kazandırdığımız bu hizmetimiz ücretsiz olacak. Hayırlı olmasını diliyorum."

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Cüneyt EpcimÇocuk Oyun Ve Kültür MerkeziHakkari
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