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Hakkari'de evinde ölü bulunan aile hekimi toprağa verildi

- Şemdinli ilçesinde evinde ölü bulunan aile hekimi Tana, memleketi Konya'da defnedildi

Hakkari'de evinde ölü bulunan aile hekimi toprağa verildi

KONYA (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde evinde ölü bulunan aile hekimi, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Şemdinli Toplum Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan 25 yaşındaki Pevrul Tana'nın cenazesi, Şemdinli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Konya'ya getirildi.

Genç doktorun cenazesi, Emirgazi ilçesi Cami Kebir Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

Pevrul Tana'nın anne ve babası ile diğer yakınları sinir krizi geçirdi.

Cenaze törenine, Emirgazi Belediye Başkanı Nurişen Koçak, İlçe Garnizon Komutanı Ömer Sezgin ile vatandaşlar katıldı.

Emirgazi'de çiftçi bir ailenin 9 çocuğundan biri olan genç doktor, ilk görev yeri Şemdinli'de evinde ölü olarak bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
CenazeDoktorEmirgazi
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