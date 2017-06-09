Hakkari'de güvenlik korucuları iftarda buluştu

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, kentte görev yapan güvenlik korucuları ile iftarda bir araya geldi.

Valilik tarafından Ordu evinde düzenlenen iftar programı, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı.

Programda konuşan Vali Toprak, ülkeyi bölmek isteyenlere hak ettikleri dersin verilmesinde güvenlik korucularının da büyük emeklerinin olduğunu söyledi.

Görev yaptıkları bölgenin güvenliği için canla başla çalışan güvenlik korucularının mücadelesinin asla göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan Toprak, şöyle devam etti:

"Terörle mücadelede büyük çabalar ve önemli faaliyetler ortaya koyan fedakar güvenlik korucularımıza ve onların saygı değer ailelerine ayrı ayrı teşekkür etmeyi devletimiz ve milletimiz adına bir borç biliyorum. Vatandaşlarımızın huzur ve güveninin sağlanmasında bu güne kadar hiçbir tehdide boyun eğmeden görevini yerine getiren kahraman korucularımızın bundan sonrada üstlenecekleri tüm zorlu görevleri de başarı ile sürdüreceğine yürekten inanıyoruz."

- Terörle mücadele kararlılıkla yürütülüyor

Devletin terör örgütleriyle mücadelenin kararlı şekilde yürüttüğünü ifade eden Toprak, terör bitirilinceye kadar geri adım atılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Toprak, güvenlik güçlerinin gayretiyle Türkiye'de terörün tüm unsurlarının yok edileceğine yürekten inandığını kaydederek, "Güvenlik korucularımız, askerlerimiz ve polislerimizle hep birlikte hareket ederek bu ülkeye göz koyan tüm ihanet şebekelerini tek tek çökerteceğimizden ve ülke olarak huzurlu bir dönemin bizleri beklediğine gönülden inanıyorum. Mehmetçiğimizin kahramanlıklarını anlatarak bitiremem. Fakat sizler de onlarla beraber bu kahramanlığa ortak oldunuz, hepinizden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Vali Toprak, bir süre önce İkiyaka Dağları Düz Tepe mevkisinde terör örgütüne yönelik operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi gören güvenlik korucusu Refik Babat ile görüntülü görüşerek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Programa, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve kentte görev yapan güvenlik korucuları katıldı.