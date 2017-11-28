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Hakkari'de içme suyu sıkıntısı gideriliyor

- Otluca köyünde 6 noktada yapılan sondaj çalışmalarında elde edilen su kaynakları, içme suyu şebekesine bağlanıyor

Hakkari'de içme suyu sıkıntısı gideriliyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari Belediyesince, içme suyu sıkıntısının giderilmesi için başlatılan sondaj çalışmalarında ulaşılan suyun, şebeke hatlarına bağlanması için çalışma yürütülüyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, kentin içme suyu sorununu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Otluca köyünde 6 noktada yapılan sondajdan elde edilen su kaynaklarının, içme suyu şebekesine bağlanması için çalışma başlatıldı.

Yeni su kaynakları, kentteki 40 bin nüfusun günlük su ihtiyacını karşılayabilecek.

Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, bölgede çalışmaları inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı.

Belediye, kentin su sorunu çözmek amacıyla başlattığı çalışma kapsamında 3 bin 500 rakımdaki Berçelan Yaylası'nda 24 maslak ve 14 su toplama deposu yapmıştı.

Proje kapsamında ayrıca 65 kilometre isale ile 150 kilometre şebeke hattı yapılıyor.

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