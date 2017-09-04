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Hakkari'de kaya parçası otomobilin camından içeri girdi: 1 ölü, 4 yaralı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de seyir halindeki otomobile çarparak içeri giren kaya parçası sürücünün ölümüne, araçtaki 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Tunceli'den öğretmen olarak atandığı Çukurca ilçesine giden Özge Aras'ın babası...

Hakkari'de kaya parçası otomobilin camından içeri girdi: 1 ölü, 4 yaralı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de seyir halindeki otomobile çarparak içeri giren kaya parçası sürücünün ölümüne, araçtaki 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Tunceli'den öğretmen olarak atandığı Çukurca ilçesine giden Özge Aras'ın babası Mehmet Aras'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobilin camına, Hakkari Çukurca karayolunun 40'ncı kilometresinde nereden geldiği belirlenemeyen bir kaya parçası çarptı.

Otomobil, çarpmanın etkisiyle yol kenarına savruldu.

Camdan içeri giren kaya parçasının isabet ettiği Mehmet Aras ile otomobilde bulunan Özge Aras, annesi Yüksel Aras ve kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Aras hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.


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