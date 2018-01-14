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Hakkari'de kayak keyfi

Hakkari'de 2 bin 800 rakımdaki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde vatandaşlar, hafta sonu kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Hakkari'de kayak keyfi

HAKKARİ

Hakkari'de vatandaşlar hafta sonunu kayak merkezinde değerlendiriyor.

Kent merkezine 12 kilometre mesafede 2 bin 800 rakımlı bölgede bulunan Merga Bütan Kayak Merkezi'ne gelen vatandaşlar hafta sonunu yaklaşık bir metre kalınlığındaki karda eğlenerek geçiriyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, yaptığı açıklamada, kayak merkezinin rakım ve mevki olarak güzel bir yerde olduğunu söyledi.

Kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaştığını belirten Güldal, "Merkezde kar kalitesi üst seviyede. Bu sayede kayakseverler çok güzel anlar yaşıyor." dedi.

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HakkariKAYAK KEYFİMerga Bütan Kaya MerkeziTürkiye
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