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Hakkari'de kış

- Hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye kadar düştüğü Yüksekova ilçesinde vatandaşlar, donan araçlarını sıcak su ve piknik tüpüne bağlı pürmüzle ısıtmaya çalıştı

Hakkari'de kış

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye kadar düştüğü ilçede, Yüksekova Deresi buz tuttu.

Vatandaşlar, donan araçlarını sıcak su ve piknik tüpüne bağlı pürmüzle ısıtarak çalıştırmak için çaba gösterdi. Bazı vatandaşlar da soğuk havadan korumak için araçlarını brandayla kapladı.

Vatandaşlardan Nihat Aslan, soğuk hava nedeniyle aracının donduğunu belirterek, "Aracı ateş yakarak ısıtmaya çalışıyoruz. Fakat bazen işe yaramıyor, hava çok soğuk. Hayatımıza zor şartlarda devam etmeye çalışıyoruz." dedi.

Bir kargo şirketinde çalışan Sami Sayhan ise ilçedeki üç araçlarının soğuk hava nedeniyle çalışmadığını belirterek, "Araçları kendi yöntemlerimizle ısıtmaya çalışıyoruz. Yüksekova'nın halini biliyorsunuz. Zor şartlarda çalışıyoruz. Allah yardımcımız olsun." diye konuştu.

İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye ve Karayolları 117. Şube şeflikleri ile Yüksekova Belediyesi ekipleri, ilçe merkezindeki İpek Yolu Caddesi ve köy yollarında kar temizleme çalışması yaptı.

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AraçDodnurucu SoğukHakkariYüksekova
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