HAKKARİ (AA) - Hakkari'de düzenlenen, "Kültürlerin Dansı ile Reng-i Hakkari" etkinliğinde çeşitli müzik ve dans gösterileri sunuldu.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, vatandaşları kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetlerle buluşturmaya devam ediyor.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce 2 hafta önce Atatürk Kültür Merkezinde organize edilen "Kültürlerin Dansı ile Reng-i Hakkari" etkinliği, halkın yoğun talebi üzerine ikinci kez düzenlendi.

Kent sakinleri, etkinlikte Türk bayraklarıyla süslenen Hakkari Spor Salonu'nu doldurdu.

Erbane Topluluğu'nun gösterisiyle başlayan program, daha sonra zeybek, teke ve horun oyunları ile devam etti. Türkçe ve Kürtçe müzik dinletisinin ardından, kentin gelenek ve göreneklerinin yansıtıldığı programda yöreye ait kına gecesi düzenlendi.

Program sonunda Vali Cüneyit Orhan Toprak, geceyi düzenleyen gençleri tebrik etti. Hakkari Valisi olmaktan gurur duyduğunu belirten Toprak, ''İyi ki sizin hizmetinizdeyim. Bu gece Hakkarili gençlerimiz, sanatçılarımızla bir kere daha gurur duydum. Kendilerine imkan tanındığı zaman ne kadar muhteşem gösterilere imza atabileceklerini bizlere net bir şekilde gösterdiler.'' dedi.

Ardından Vali Toprak ve eşi Dr. Funda Toprak, vatandaşlarla davul zurna eşliğinde halay çekti.



