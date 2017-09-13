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Hakkari'de kumar operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kumar oynatılan bir iş yerine düzenlenen operasyonda, tombala oyun makinesi, oyun kartları ve kumar parası ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yüksekova Asayiş Bürosu...

Hakkari'de kumar operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kumar oynatılan bir iş yerine düzenlenen operasyonda, tombala oyun makinesi, oyun kartları ve kumar parası ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yüksekova Asayiş Bürosu ekiplerince, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden kumar oynatılan iş yerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, tombala oyun makinesinin görüntüsünün aktarıldığı 2 televizyon, oyun pulları, 219 adet oyun kartı, yapbozlar ile 8 adet 20 lira, 12 adet 10 lira, 8 adet 50 lira, 5 adet 100 lira, 19 adet 5 lira kumar parası ile tombala oyun cihazı ele geçirildi.

İş yeri sahibi kartı 5 liradan satarak tombala oynattığını itiraf ederken, kumar oynadığı tespit edilen şahıslar hakkında da UYAP sorgularının ardından idari para cezası uygulandı.

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Tombala OperasyonuYüksekova
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