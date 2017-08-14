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Hakkari'de Kurt Dağı'na zirve tırmanışı yapıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 3 bin 900 metre rakımlı Kurt Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirildi.Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilciliğinin 2017 faaliyet programı kapsamında iki dağcı, 3 bin 900 metre rakımlı Kurt...

Hakkari'de Kurt Dağı'na zirve tırmanışı yapıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 3 bin 900 metre rakımlı Kurt Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilciliğinin 2017 faaliyet programı kapsamında iki dağcı, 3 bin 900 metre rakımlı Kurt Dağı'na tırmanış düzenledi.

Depin Vadisi'nden etkinliği başlatan Yüksel Işık ve Emin Noyan, gece Kan Gölü civarında konakladıktan sonra sabah tırmanışa devam etti. Yaklaşık 400 metresi kayalık olan bölgeyi zorlukla geçen Işık ve Noyan, zirveye ulaşmayı başardı. Buraya "zirve defteri" bırakan dağcılar, daha sonra inişe geçti.

TDF İl Temsilcisi Naci Ertunç, rahatsızlığından dolayı etkinliğe katılamadığını ancak bölgedeki tüm dağların zirvesine defter bırakmayı amaçladıklarını belirterek, tırmanışı gerçekleştiren dağcılara teşekkür etti.

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HakkariKurt DağıTırmanışTürkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci ErtunçZirve
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