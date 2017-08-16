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Hakkari'de MHP İl Başkanlığı açılışı

- MHP Grup Başkanvekili Akçay: - "Elbette devleti yöneten hükümetlerin bazı tercihleri olacaktır. Mesela Yüksekova'yı ve Cizre'yi il yapmak isteyebilir. Buna karşı olmayız. Fakat Hakkari ve Şırnak'ın ilçeye dönüştürülmesine şiddetle karşıyız"

Hakkari'de MHP İl Başkanlığı açılışı

HAKKARİ (AA) - Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Hakkari'de partisinin il başkanlığının açılışını yaptı.

Van'dan karayoluyla Hakkari'ye gelerek Bulvar Caddesi'nde MHP İl Başkanlığının açılışını gerçekleştiren Akçay, ardından kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu, "Bozkurt" işareti yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açılışta konuşan Akçay, Hakkarililerin sıcak karşılamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hakkari ve Şırnak'ın il statüsünde devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Yaklaşık 3 ila 5 ay önce Hakkari ve Şırnak'ın ilçe, Yüksekova ve Cizre'nin de il yapılması hususunun gündeme geldiğini anımsatan Akçay, şöyle devam etti:

"Bu Hakkari ve Şırnaklı hemşehrilerimizde ciddi bir infial ve üzüntü doğurmuştu. Elbette devleti yöneten hükümetlerin bazı tercihleri olacaktır. Mesela Yüksekova'yı ve Cizre'yi il yapmak isteyebilir. Buna karşı olmayız. Fakat Hakkari ve Şırnak'ın ilçeye dönüştürülmesine şiddetle karşıyız. Çünkü vilayet il demek. İl ve vilayet kavramı bir mülki idareyi ve mülki statüyü ifade eder. Üzerinde durduğumuz konu vilayet statüsünün kalması hadisesidir. Bir vali nasıl ki kaymakam yapılamazsa, bir ilde ilçeye dönüştürülemez. Bunun için Hakkari'nin il olarak devam etmesini istiyor ve tavsiye ediyoruz."

Kentin işsizlik sorununa da değinen Akçay, Hakkari'nin eğitim, işsizlik ve sosyal sorunlarla boğuştuğunun farkında olduklarını ifade etti.

Akçay, Hakkari'nin, 81 il arasında eğitim ve ekonomide 81. sırada yer aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu rakamlar açık ortadayken sanayi, turizm ve en önemlisi üniversite bakımından gayret içerisine girmemiz gerekir. 2008 yılında Hakkari Üniversitesi kanunu görüşülürken destek verdik. Aradan geçen zamanda istenen arzuda bir ivme kazanamadığını gördük. Hakkari bir eğitim ve öğretim şehri de olabilir. Üniversite bu açıdan büyük bir avantaj. Partisi olarak üniversitenin tamamlanması için elimizden gelen tüm desteği sunacağımıza söz veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi de bu duyarlılığa, hassasiyete ve arzuya kayıtsız kalmayacaktır. Şahsen buna inanıyoruz ve inanmak istiyoruz."

MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek de açılışa katılanlara teşekkür ederek, "Allah devletime, milletime ve bayrağıma güzel hizmetler yapmamı nasip etsin. Hakkari ve Şırnak'ın il statüsünde kalması için gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

İl başkanlığının açılış kurdelesini kesen Akçay, daha sonra kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti, burada yanına gelen çocuklarla "Bozkurt" işareti yaparak fotoğraf çektirdi.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve esnaflarla düzenlenen toplantıya da katılan Akça'ya, TSO Başkanı Servet Taş yöresel kilim hediye etti.

Belediye çalışmalarını da inceleyen Akçay, Hakkari Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek kentten ayrıldı.

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