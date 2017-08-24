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Hakkari'de Muay Thai turnuvası düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de düzenlenen Valilik Kupası Muay Thai Turnuvası yoğun ilgi gördü.Hakkari Valiliği katkılarıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Muaythai Federasyonu tarafında düzenlenen turnuva renkli görüntülere...

Hakkari'de Muay Thai turnuvası düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de düzenlenen Valilik Kupası Muay Thai Turnuvası yoğun ilgi gördü.

Hakkari Valiliği katkılarıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Muaythai Federasyonu tarafında düzenlenen turnuva renkli görüntülere sahne oldu.

Valilik bahçesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan turnuvada konuşan Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkan Vekili Hasan Yıldız, Hakkari'de ilk kez böyle bir turnuvanın düzenlendiğini söyledi.

Burada bulunmaktan gurur duyduklarını belirten Yıldız, şunları ifade etti:

"Burada yarışacak olan sporcular Türkiye'nin birçok bölgesinden gelmiş ve birbirleri ile kıyasıya mücadele gedecekler ama her şey dostluk ve kardeşlik içerisinde geçecek. Bugün burada Hakkari'de doğusundan batısına kadar sporcular birbirleri ile kaynaşmış, kardeş olmuşlardır."

Sporcular ringe Türkçe ve Kürtçe okunan "Türkiyem" şarkısıyla çıktı.

Türkiye'nin 11 değişik ilinden gelen 16 sporcu ringde kıyasıya mücadele etti.

Hakkarili gençler ise sporculara tezahüratta bulunarak destek verdi.

Turnuvada dereceye girenlere kemer ve kupaları Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Funda Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkan Vekili Hasan Yıldız tarafından verildi.

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HakkariMuay Thai
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