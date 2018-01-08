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Hakkari'de öğrenciler kayak öğreniyor

- Hakkari'de "Sağlıklı Bir Gelecek, Sporla Gelecek" projesi kapsamında il merkezi ve köylerde eğitim gören öğrencilere kayak eğitimi verilmeye başlandı - İl Milli Eğitim Müdürü Durgun: - "Hava şartlarının uygun olması durumunda 8 bin 500 öğrenciye kayak eğitimi vermeyi planlıyoruz"

Hakkari'de öğrenciler kayak öğreniyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de öğrenciler ''Sağlıklı bir gelecek, sporla gelecek'' projesi kapsamında kayakla buluşuyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde, görevliler tarafından araçlarla alınan öğrenciler, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ne götürülüyor. Öğrencilere burada 12 kayak eğitmeni tarafından eğitim veriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, yaptığı açıklamada, öğrencileri sportif etkinliklere yönlendirdiklerini söyledi.

Durgun, hava şartlarının uygun olması durumunda 8 bin 500 öğrenciye kayak eğitimi vermeyi planladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İl merkezi ve bağlı köylerinde öğrencilerimize haftanın 4 günü kayak eğitimi veriyoruz. Günde 40 ortaokul ve 40 lise olmak üzere 80 öğrencimiz bu eğitimden yararlanıyor. Öğrencilerimizi sabah saatlerinde araçlarla alarak kayak merkezine götürüyoruz. Burada öğrencilerimizin öğlen sıcak yemeği valiliğimiz tarafından karşılanıyor. Akşam saatlerinde öğrencilerimizi tekrar araçlarla şehir merkezine getiriyoruz."

Öğrenciler de kayak öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Bize bu mutluluğu yaşattıkları için devletimize, büyüklerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştular.

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HakkariMerga Bütan Kaya Merkezi''Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek'' Projesi
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