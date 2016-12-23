HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, "Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek" projesi kapsamında yaklaşık 5 bin öğrencinin çeşitli spor dallarında düzenlenen kurslara ve etkinliklere katıldığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öğrencilerin sportif aktivitelerden daha fazla yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla yaşama geçirdiği proje kapsamında kentteki üç spor salonunda futsal, voleybol, masa tenisi, satranç ve dart branşlarında kurs ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik ve kurslara il merkezindeki 21 ilköğretim ve 17 ortaöğretim okulundan çoğunluğu kızlardan oluşan yaklaşık 5 bin öğrenci katıldı.

Milli Eğitim Şube Müdürü ve Proje Koordinatörü Erol Hanlıgil, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte ilk kez bu büyüklükte sportif faaliyet gerçekleştirildiğini söyledi.

Hakkari Valiliğinin desteği ile başlatılan projenin 7 ay süreceğini anlatan Hanlıgil, "Bütün beden eğitimi öğretmenlerimizi öğrencilerimiz için seferber ettik. Hedefimiz sporla tanışma yaşını Hakkari'de olabildiğince alt seviyelere indirmek. 5'nci ve 6'ncı sınıflardan başlayarak 12'nci sınıflara kadar kız erkek bütün öğrencilerimizi spor branşları ile tanıştırıyoruz." dedi.

Hanlıgil, etkinliklere katılan çocukların çoğunun ilk kez sporla tanıştığını dile getirdi.

Amaçlarının çocukları sporun içine katmak olduğunu vurgulayan Hanlıgil, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın çoğu belki spor salonları ile ilk defa tanışıyorlar. İlk defa topu eline alıp spor yapan öğrencilerimiz var. Biz de sadece çocukların iyi ortamda spor yapması için buradayız. Ben inanıyorum ki Hakkari'de sporun alt yapısı zenginleşecek. Desteklerinden dolayı Sayın Valimiz Cüneyit Orhan Toprak ve Milli Eğitim Müdürümüz Veysel Durgun'a Hakkarili çocuklar adına teşekkür ediyorum."



