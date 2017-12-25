Hakkari'de şehitler için tören düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan iki asker ile nöbet hazırlığı yaptığı sırada üzerindeki el bombasının patlaması sonucu şehit olan asker için tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen "Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak" operasyonu sırasında teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam ve Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil ile 34. Hudut Tugay Komutanlığı Batin Tepe Üs Bölgesinde nöbet için hazırlık yaptığı esnada üzerindeki el bombasının patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi.

Şehitler Çam (Kahramanmaraş), Çil (Adana) ve Muratoğlu'nun (Ankara) cenazeleri memleketlerine uğurlanmak üzere helikopterle Van'a gönderildi.

Şehitlerin cenazeleri silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu.

Törene, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Cavit Nartop, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcıları Bekir Abacı ve Mehmet Nurullah Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile askerler katıldı.