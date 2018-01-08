Hakkari'de sigara kaçakçılığı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de güvenlik güçlerince bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uygulamalarda gümrük kaçağı 39 bin 380 paket sigara ve 100 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"1-7 Ocak tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda toplam 39 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ve 100 kilogram nargile tütünü ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

