Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Tozlu OGD beyaz altın
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Hakkari'de sigara kaçakçılığı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de güvenlik güçlerince bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uygulamalarda gümrük kaçağı 39 bin 380 paket sigara ve 100 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü...

Hakkari'de sigara kaçakçılığı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de güvenlik güçlerince bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uygulamalarda gümrük kaçağı 39 bin 380 paket sigara ve 100 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"1-7 Ocak tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda toplam 39 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ve 100 kilogram nargile tütünü ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HakkariSigara Kaçakçılığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5