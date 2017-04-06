Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir sığınakta silah, çok sayıda mühimmat ve patlayıcı malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonun devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkez Oğul köyü Kapankaya mevkisi kırsal alanında bölücü terör örgütü mensuplarına ait mağara/sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi, silah ve mühimmat olduğuna dair bilgi edinilmesi üzerine 6 Nisan 2017 günü merkez Oğul köyü Kapankaya mevkisi kırsal alanında yapılan arama ve tarama faaliyetinde bir adet sığınak tespit edilmiştir."

Sığınakta silah, mühimmat, patlayıcı ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Sığınakta PKM Bixi makinalı tüfek, 300 PKM Bixi makinalı tüfek mühimmatı, 10 RGP-7 anti-tank roketatar mühimmatı, 10 el bombası, 10 el bombası fünyesi, 9 RGP-7 roketatar sevk fişeği, 8 patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 büyük, 5 küçük tüp (el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen), bin AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait mühimmat, 7 AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 100 metre infilaklı fitil, 42 büyük boy pil (el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan), ilk yardım çantası (içinde çok sayıda ilaç ve kanama durdurucu malzeme bulunmaktadır), 997 metre el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan bakır tel ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Açıklamada, ele geçirilen malzemelerin yerinde imha edildiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.