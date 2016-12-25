HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynağına yönelik çalışmalar kapsamında Yüksekova ilçesinde operasyon düzenlediği bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bataklık, Bulaklı Köyleri ve Dağdibi mezrasında ikamet eden bazı şahısların, yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarına yardım yataklık yaptığı ve evlerinde teröre finans kaynağı oluşturan kaçak eşya bulundurdukları tespit edilmiştir. Eş zamanlı olarak yürütülen operasyonda 8 şahıs gözaltına alınmış, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 53 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
Hakkari'de terör örgütünün finans kaynağına darbe
Yüksekova ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda 53 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu, 8 şüpheli gözaltına alındı.
25 Aralık 2016 Pazar 15:25
HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.