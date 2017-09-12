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Hakkari'de terör saldırısı

- Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerinin yol emniyeti aldığı sırada infilak ettirildi - Olayda bir güvenlik korucusu şehit oldu, biri asker ikisi güvenlik korucusu 3 güvenlik görevlisi yaralandı

Hakkari'de terör saldırısı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik görevlisi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Güzelkonak köyü civarında güvenlik güçlerinin yol emniyeti aldığı sırada terör örgütü PKK'nın yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Patlama sonucu 1 güvenlik korucusu şehit olmuştur, 1 askeri personel ve 2 güvenlik korucusu yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi sevk edildikleri Şemdinli Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
HakkariSaldırıŞemdinliTerör
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