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Hakkari'de terör soruşturması

- Hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yakalama kararı bulunan Esendere Belde Belediyesi Meclis Üyesi Dilber Uzunköprü gözaltına alındı

Hakkari'de terör soruşturması

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinin belediye meclis üyesi Dilber Uzunköprü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 23 Aralık günü hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarılan Uzunköprü'nün Yüksekova'daki ikametinde gözaltına alındığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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