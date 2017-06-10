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Hakkari'de terörle mücadele

- Bir evin bahçesine yapılan kazıda, bir makineli tüfek ile içerisinde 25 adet fişek bulunan mayon kutusu bulundu

Hakkari'de terörle mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bir evin bahçesine gizlenmiş vaziyette silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

''İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 9 Haziran 2017'de ilimiz Merkez Bağlar Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde yapılan aramada, gömülü vaziyette 1 biksi makineli tüfek, 1 mayon kutusu ve kutu içerisinde kullanıma hazır vaziyette 25 adet fişek ele geçirilmiştir."

Konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
HakkariTerörle Mücadele
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