Hakkari'de terörle mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bir evin bahçesine gizlenmiş vaziyette silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

''İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 9 Haziran 2017'de ilimiz Merkez Bağlar Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde yapılan aramada, gömülü vaziyette 1 biksi makineli tüfek, 1 mayon kutusu ve kutu içerisinde kullanıma hazır vaziyette 25 adet fişek ele geçirilmiştir."

Konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.