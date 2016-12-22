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Hakkari'de yol kontrolünde yakalanan şüpheli tutuklandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de güvenlik güçlerince aranırken yol kontrolünde yakalanan şüpheli, tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamada, 21 Aralık'ta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerince...

Hakkari'de yol kontrolünde yakalanan şüpheli tutuklandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de güvenlik güçlerince aranırken yol kontrolünde yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 21 Aralık'ta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerince gerçekleştirilen yol kontrolü faaliyeti esnasında, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan arandığı tespit edilen bir şüphelinin, gözaltına alındığı bildirildi.

Şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldüğü kaydedildi.

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HakkarişüpheliYol Kontrolü
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