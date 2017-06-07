Hakkari'deki terör saldırısı

SAMSUN (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Sıhhiye Uzman Çavuş Nejat Yaman'ın (24) cenazesi memleketi Samsun'a getirildi.
Van'daki törenin ardından uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, yakınları ile Samsun Valisi İbrahim Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.
Vali Şahin, şehit babası Turan Yaman'a başsağlığı dileğinde bulundu. Sıhhiye Uzman Çavuş Nejat Yaman'ın naaşı uçaktan indirildiği sırada şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Askerlerin omuzlarında bir süre taşınarak cenaze nakil aracına konulan şehidin naaşı, cenaze töreninin yapılacağı Tekkeköy ilçesine götürüldü.
Şehit uzman çavuşun naaşının bugün Tekkeköy Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazından sonra Selyeri Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.
PKK'lı teröristlerce Hakkari-Çukurca karayolunda seyir halindeki askeri araca yönelik roketli saldırıda Uzman Çavuş Nejat Yaman şehit olmuş, 6 asker yaralanmıştı.