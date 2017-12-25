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Hakkari'deki terör saldırısı

- Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam'ın Kahramanmaraş'taki babaevinde yas var

Hakkari'deki terör saldırısı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 26 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam'ın Kahramanmaraş'taki baba ocağına acı haber ulaştı.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Döngele Mahallesi'nde ikamet eden şehidin babası Mehmet ve annesi Fatma Çam'a acı haberi, Onikişubat Kaymakamı Mustafa Çek ve askeri yetkililer tarafından, Pirireis Mahallesi'ne misafirliğe geldiği oğlunun evinde verildi.

Haber üzerine büyük üzüntü yaşayan anne, baba ve diğer aile bireylerini Kaymakam Mustafa Çek, askeri yetkililer ve yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin fenalaşan bazı yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Haberi alan şehidin yakınları eve gelerek aileye taziyelerini iletip acılarını paylaştı.

Aile daha sonra araçlarla, Döngele Mahallesi'ndeki evlerine götürüldü.

Evli ve bir çocuk babası olan şehidin, şark görevinin bitmesine rağmen kendi isteğiyle Hakkari'de çalışmaya devam ettiği belirtildi.


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