Hakkari'deki terör saldırısına tepki

VAN (AA) - Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın son zamanlarda yol yapım ve enerji nakil hattında çalışan işçilere yönelik saldırılarına, Van ve Hakkari'deki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tepki gösterdi.

PKK'lı teröristlerin 6 Eylül'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü yakınındaki Çobanpınar Piyade Hudut Karakoluna bağlı Dolavere Tepe Üs Bölgesi'nde enerji nakil hattında çalışan VEDAŞ işçilerine saldırarak, 2 işçiyi öldürüp, 3 işçiyi yaralaması tepkilere neden oldu.

- "Bu bir vahşettir"

Memur-Sen Van İl Temsilcisi Osman Ayşin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen kararlı operasyonlarla çöküş yaşayan terör örgütü PKK'nın sivillere saldırmasını kınadı.

Hiçbir insanın yapmaya vicdanının el vermeyeceği bir saldırının teröristlerce gerçekleştirildiğini vurgulayan Ayşin, şunları söyledi:

"Bu saldırının vahşetten başka bir adı yoktur. Tam anlamıyla bir vahşettir. Kendine insanım diyebilecek birinin yapabileceği bir saldırı değildir bu. Tüm zor şartlara, bölgenin sıkıntılarına rağmen insanlara hizmet götürmeye, karanlıkta kalmalarını, yollarının kapanmasını engellemeye çalışan işçilere saldırıların düzenlenmesini kabul etmiyoruz, şiddetle kınıyoruz. Halk için mücadele ettiğini iddia eden PKK'nın, çocuğunun rızkı için zor şartlarda çalışan işçilere saldırmasının insanlıkla ilgisi bulunmamaktadır. Biz bu vahşeti lanetliyoruz, kınıyoruz, telin ediyoruz. PKK artık kendinde bu gücü göremediği için bölgede varlığını kaybettiği için sivillere saldırılar düzenliyor."

- "Biz bu saldırıları kabul etmiyoruz ve kınıyoruz"

Enerji Bir Sen Van İl Başkanı Nuri Şahin da saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Bölgedeki insanlara hizmet götürmek amacıyla gece gündüz demeden çalışma yürüten işçilere saldırmanın hiçbir amaca hizmet etmediğini kaydeden Şahin, "İşçilerimiz hizmet barışını sağlamak ve bölge halkına hizmet etmek için fedakarca çalışıyordu. Çocuklarına helal lokma götürmek, kendi rızıklarını kazanmak için mesai mefhumu gözetmeden çaba gösteren işlerimize yönelik saldırıyı lanetliyoruz. Biz bu saldırıları kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Ülkemizin birçok yerinde yapılan yatırımların engellenmesine yönelik her türlü terör saldırısını, baskıyı, şiddeti kınıyoruz. Bundan sonra güvenlik güçlerimizin gerekli önlemleri almasını önemsiyoruz. Çalışmaların engellenmek istenmesine rağmen işlerine sıkı sıkıya bağlı olan arkadaşlarımız bölge insanına hizmet götürmeye devam edecektir" diye konuştu.

TES-İŞ Van Şube Başkanı Naif Balandı, saldırının ardından bölgeye giderek hayatını kaybedenlerin yanında olmaya gayret ettiklerini dile getirerek, "İki günden bu yana işçi kardeşlerimizin taziyesindeydik. Ailesine başsağlığı diliyorum, saldırıyı kınıyorum. Genel başkanımız saldırıyla ilgili gerekli açıklamaları yaptı. Biz de bu açıklamalara katılıyoruz." dedi.

Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman, son dönemlerde PKK'ya karşı kararlı mücadelenin terör örgütünü çok zor durumda bıraktığını ifade ederek, kaçacak delik arayan terör örgütünün, bu çaresizliğin ve acziyetin ifadesi olarak da sivil vatandaşları hedef aldığını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın bölgenin ve insanın kalkınmasını istemediğini belirten Kahraman, şunları kaydetti:

"PKK yatırımları engellemek için iş sahalarında çalışan sivillere saldırmakta, iş makinalarını yakmakta, sivil, savunmasız vatandaşlarımızı şehit etmektedir. Bölgenin kalkınmasını istemeyen PKK, Kürtlerin de aslında en büyük düşmanıdır. En büyük zararı bölge halkına vermiştir. Sivil, savunmasız vatandaşlarımızı şehit eden terör örgütünü lanetliyor ve kınıyorum."

Küresünniler Derneği Başkanı Ferhat Atacan ise Hakkari'de PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırının bölgeye, hizmet getirmeyi şiar edinen devlet, hükümet çalışmalarını durdurmaya, bertaraf etmeye ve bölge halkını sindirmeye yönelik olduğunu kaydetti.

"Üzülerek ifade edeyim ki Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin öncelikli hedefleri arasındadır. Ancak halkımız bu tür yapılanmaların kime ve hangi amaca hizmet ettiğinin geçte olsa farkına varmıştır." diyen Atacan, "Hakkari'de VEDAŞ personeline yapılan saldırı ne devletin veya hükumetin bölgeye hizmetlerini durdurabilecek ne de bölge halkını yıldırabilecek. Bu tür hain saldırıların ve kirli yapılanmaların inşallah sonu gelecektir. Bu sebeple bölgede en ücra köşeye hizmet götürmeye çalışan devletimizin ve bu uğurda canlarını ortaya koyan görevlilerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

- "Toplumun bu tür katliamlara mutlaka ses çıkarması lazım"

AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fikri Algül de terör örgütü PKK'nın bölgede yapılan bütün yatırımlara düşmanca saldırdığını söyledi.

"Bunların artık tek amacı ülkeye ve ülke insanına huzurumuza, yatırımlarımıza saldırmayı hızlandırmak olmuştur." ifadesini kullanan Algül, şunları kaydetti:

"Savunmasız sadece ekmekleri için ter akıtan mücadele eden emektarlara yönelik katliamlar vahşiliktir, acizliktir. Son dönem VEDAŞ'ta görevli işçi ve mühendisler ve yol yapım inşaat sektöründe çalışan işçilere yönelik bu tür saldırılar kabul edilemez. Toplumun bu tür katliamlara mutlaka ses çıkarması lazım. Bugün ekmeği için emek sarf eden işçilere yönelik bu vahşi katliamlara dur denilmezse yarın yaşadığımız yerlere bile bunlar bu hainliklerini yapacaklardır.''

MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek de saldırıyı kınayarak, ölümlerle bir yere varılmayacağını belirtti.

Memur-Sen Hakkari İl Başkanı Veysel Çi̇ftçi̇ ise bu tür saldırıların insanlığa ve vicdana sığmadığını, saldırıyı lanetlediklerini vurguladı.

15 Temmuz Dik Duruş Destanı Derneği Başkanı Engin Özdemir de akıllara durgunluk veren bu vahşete hep birlikte "dur" deme zamanının geldiğini ifade ederek, "'Yüksekova ve Şemdinli arasında VEDAŞ görevlilerinin teröre hedef olmasını vicdanen kınıyoruz. Dernek olarak evinin aşı için görev yapan ve emek sarf eden bu masum sivillere yönelik saldırıyı yapan terör örgütünü kınıyoruz.'' dedi.