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Hakkarili dağcılar Kazbek Dağı'na tırmandı

HAKKARİ (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari Temsilcisi Naci Ertunç ve dağcı Emin Noyan, Gürcistan'daki 5 bin 47 rakımlı Kazbek Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.Ertunç ve Noyan, 16 Ağustos'ta Türkgözü Sınır Kapısı'ndan...

Hakkarili dağcılar Kazbek Dağı'na tırmandı

HAKKARİ (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari Temsilcisi Naci Ertunç ve dağcı Emin Noyan, Gürcistan'daki 5 bin 47 rakımlı Kazbek Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Ertunç ve Noyan, 16 Ağustos'ta Türkgözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Gürcistan'ın Kazbek bölgesine ulaştı.

Hakkarili dağcıların da içerisinde yer aldığı çok sayıda dağcı, buzul tabakasının başlangıç noktasından itibaren yağış altında tırmanışa geçti.

Zorlu bir yolculuğun ardından Kazbek Dağı'nın zirvesine ulaşan dağcılar, 5 bin 47 rakımda pankart açtı.

TDF İl Temsilcisi Naci Ertunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez ülke dışında faaliyette bulunduklarını söyledi.

Her dağcının hayal ettiği Kazbek Dağı'na tırmanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ertunç, "Bölge, çok çetin ve sürekli yağış aldığı için buzul tabakasına sahipti. Bu nedenle günde yüzlerce dağcı barındırıyor. Ortalama beş gün süren tırmanışı 23 saatte tamamladığımız için diğer dağcı ekipleri tarafından hayretle karşılandık. Ekip olarak çok iyiyiz, hedefimiz 2018 yılında daha yüksek zirvelere ulaşmak." diye konuştu.

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HakkariKazbek DağıTürkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç
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