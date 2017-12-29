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Hakkarililer "Kültürlerin Dansı ile Rengi-i Hakkari" etkinliğin buluştu

- Belediye Başkan Vekili Epcim: - "Teke yöresinden, Efelere kadar milli birliğe hizmet edecek, milli bütünleşmenin Hakkari'den bir şekilde yansıtılmasını da önemli olduğunu gösteren bir program hazırladık" - Vali Cüneyit Toprak: - "Hep beraber çok güzel vakit geçirdik. Hakkarililerin bu tip etkinliklere göstermiş olduğu ilgi bizlere cesaret veriyor"

Hakkarililer

HAKKARİ (AA) - Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kültürlerin Dansı ile Reng-i Hakkari" etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan belediye, "2017 Yılı Hakkari Dönüşüm" programı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kentin yollarını yapan, parklar oluşturan ve içme suyu sorununu çözen belediye, vatandaşları kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetlerle buluşturuyor.

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, kültürel dönüşüm noktasında önemli bir programa imza attıklarını söyledi.

Böyle bir çalışmayı yapmanın gururu ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Epcim, "Bugün 80'e yakın kişi sahne alacak. Bu gerçekten bir rekordur. Hakkari'de ilk defa 80 kişiyle rekor bir program hazırlığı yaptık. Program içerisinde pantomimden müzik dinletisine, Teke yöresinden, Efelere kadar milli birliğe hizmet edecek, milli bütünleşmenin Hakkari'den bir şekilde yansıtılmasını da önemli olduğunu gösteren bir program hazırladık." diye konuştu.

Erbane Topluluğu gösterisi ile başlayan program daha sonra zeybek ve teke oyunları ile devam etti.

Türkçe ve Kürtçe müzik dinletisinin ardından, kentin gelenek ve göreneklerinin yansıtıldığı programda, yöreye ait kına gecesi düzenlendi.

Program sonunda Vali Cüneyit Orhan Toprak, etkinliği düzenleyen gençleri tebrik etti.

Gençlere imkan ve ortam sağlandığında neler yapabileceklerini bir kez daha gördüklerini belirten Toprak, "Bu geceyi yaşamamıza vesile olan gerçekten muhteşem bir organizasyon sözünü hak eden kıymetli gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Anadolu Ateşi programını, performansını aratmayan bir etkinlik düzenlediler. Hep beraber çok güzel vakit geçirdik. Hakkarililerin bu tip etkinliklere göstermiş olduğu ilgi bizlere cesaret veriyor. İnşallah bundan sonra da bu tür etkinliklerde hep beraber olacağız, hep beraber coşacağız." dedi.

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Belediye Başkan Vekili Cüneyt EpcimEtkinlikHakkariKültürlerin Dansı Ile Reng-i HakkariVali Cüneyit Orhan Toprak
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